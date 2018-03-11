المساري الشباب الشريحة القادرة على استكمال مسيرة البناء والتطور

(المستقلة).. أكد القيادي في تحالف القرار العراقي الدكتور احمد المساري أن الشباب يمثلون المستقبل الواعد للبلد وهم ركيزة اساسية وفاعلة في المجتمع.

وقال المساري عند استقباله جمعا من شباب العاصمة بغداد وأطرافها ان “الاهتمام بالشباب وتنشئتهم بشكل صحيح وسليم يعود على جميع قطاعات الدولة بالنفع والخير لانهم الشريحة القادرة على استكمال مسيرة البناء والتقدم والتطور”.

وحث الشباب العراقي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة وانتخاب الكفوء والنزيه والقوي من اجل اجراء التغيير المنشود الذي يصبوا اليه الجميع.