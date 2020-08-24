المستقلة … اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاءالمقبل موعدا لاستقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، “تقرر فتح دوائر المديرية العامة للمرور بدءاً من الثلاثاء المقبل لانجاز معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية”.

وأوضحت المديرية، أن “المراجعات تكون خاصة لمن سجلوا في وقت سابق الكترونيا وتم تحديد موعد لهم”، مشيرة الى أن “المراجعات تشمل أيضا منح اجازات السوق للحاجزين الكترونيا ايضا”.