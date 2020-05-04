المرور العامة تعلن العمل بنظام الزوجي والفردي بدءاً من الغد

( المستقلة)…. أعلنت مديرية المرور العامة عن العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من يوم غد، مؤكدة شمولالجميع بدون استثناء.

وقالت المرور في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إنه “اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيتم العمل بنظام الزوجيوالفردي لمرور المركبات وشمول الجميع بدون استثناء“.

وأضاف البيان أن “العمل بهذا النظام سيكون حسب تاريخ اليوم وسيتم محاسبة وفرض غرامات بحق المخالفين“، مؤكداًأن “هذا الامر جاء استناداً لقرارات خلية الازمة“.

وأعلن وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، عن رفع توصياتإلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بينها تقليص حظر التجوال الجزئي، فيما نوه إلى أن اليومين المقبلين سيشهدانتطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.( النهاية)