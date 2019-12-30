المرور العامة : إجراءات جديدة لتسهيل إنجاز المعاملات والحد من المعقبين

وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن”المديرية تسعى لحل جميع المشاكل التي تواجه مواقع المرور ومنها تنظيم السير، فضلاً عن منح إجازات السوق وتسجيل المركبات، وتقليص الإجراءات الزائدة”.

بدوره أكد مدير موقع الغزالية العقيد خالد علي حمزة، أنه”أصبح بإمكان المواطنين ملء الاستمارة الكترونياً ، وطبع وإصدار السنوية وتستلمها بعد افتتاح الموقع الجديد”، لافتاً، الى أنه “تم نصب 20 محطة لغرض سحب الاستمارة من أجل تسريع الخدمات، وإتمام معاملاتهم خلال يوم واحد فقط”، بالإضافة الى افتتاح 10 منافذ للرسوم ، وحاسبتين للغرامات لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

ودعا حمزة، “المواطنين الى ترويج معاملاتهم بأنفسهم ومن دون الحاجة للمعقبين بسبب سهولة وانسيابية الإجراءات المتبعة.