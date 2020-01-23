المرور السعودي يكافئ السائقين بجوائز تصل لـ10 سيارات

المستقلة / كافأت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات الملتزمين بقواعد المرور، وذلك بتقديم مكافآت مالية وسيارات.

وذكرت صحيفة “نجران” أن المكافآت شملت شهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق.

ونشرت الإدارة فيديو يوثق تتبع فريق من حملة “خلك 80” لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية، فيما استوقف فريق الحملة اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما؛ ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمه من مدير عام المرور.

وقال فريق الحملة إن هناك 10 سيارات من ماركة “كيا” من شركة “الجبر” ستقدم كجوائز ضمن “حملة 80” التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.