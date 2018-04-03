المركزي ينشر جدولا بأسعار السبائك الذهبية ويخفض اسعارها

(المستقلة)… نشر البنك المركزي العراقي الثلاثاء جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي، فيما خفض أسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين الجدول ان مسكوكة 5 غم بلغت 264 الف دينار بانخفاض بلغ اربعة الاف دينار عن الاسبوع الماضي، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 15 غم 782 الف دينار بانخفاض بلغ 13 الاف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 25 غم بلغت 1.322 مليون دينار وبانخفاض بلغ 22 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 50 غم 2.691 مليون دينار وبارتفاع بلغ 44 الف دينار.

ادناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي:

ادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي: