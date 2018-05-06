المركزي يكشف عن قيام مسؤول في مصرف إسلامي بتقديم شهادة مزورة

(المستقلة)… حذر البنك المركزي العراقي المصارف وشركات التحويل المالي من تقديم وثائق مزورة، كاشفا عن تقديم مسؤول في مصرف اسلامي شهادة مزورة.

وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “على المؤسسات المالية من المصارف وشركات التحويل والاستثمار المالي والدفع الالكتروني الحذر من حالات التلاعب والتزوير تمثلت بتقديم شاغلي المناصب الرفيعة في بعض المؤسسات المالية من تقديم وثائق اتضح لاحقا عدم صحتها بموجب إجابات رسمية”, مشيرا الى ان “المؤسسات المالية ستكون مسؤولة امام البنك او الجهات الرسمية الاخرى في حال اكتشاف ان الوثائق من قبلها غير صحيحة وتتحمل كافة التبعات القانونية”.

واضاف البنك انه “تم الزام جميع المؤسسات المالية بتأشير الذي يشغل منصب مراقب امتثال في مصرف الأنصاري الإسلامي وعدم السماح بشغل اية وظيفة لتقديمه وثيقة مزورة الى البنك بعد ورود الاجابات الرسمية التي تؤكد عدم صحتها”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي. (النهاية)