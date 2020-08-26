المركزي يقرر تعديل سقف التمويل السكني ليصبح 100 مليون بدلا من 75 مليون

(المستقلة)… اعلن البنك المركزي عن تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة (الواحد) تريليون، ليصبح حجم التمويل السكني مئة مليون دينار بدلا من 75 مليون.

وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه “تلبية للطلب المتزايد على التمويلات السكنية قرر البنك المركزي العراقي تعديل سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون والعاملة به المصارف المشاركة بهذه المبادرة ليصبح سقف التمويل السكني (100) مليون دينار بدلا من (75) مليون دينار”.

واضاف انه “تم تعديل مدة تسديد التمويل لتصبح (15) سنة بدلا من (10) سنوات”، مشيرا الى انه “من اجل تخفيف عبئ اقساط الفائده على المواطن قرر البنك المركزي ان تكون طريقة احتساب معدل فائدة المصرف المشارك بهذا التمويل وفقا لطريقة (القسط المتناقص)، مع بقاء كل من العمولة الإدارية الخاصة بالبنك المركزي والبالغة (7) بالالف، وكذلك العمولة الإدارية السنوية الخاصة بالشركة الضامنة والبالغة (6) بالالف”. (النهاية)