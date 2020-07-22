المركزي يعلن تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز .. وتوزيعها قبل العيد

(المستقلة)… أعلن البنك المركزي العراقي أن رواتب الموظفين لشهر تموز متوفرة في حساب وزارة المالية المفتوح لديه.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي احسان الياسري في تصريح اليوم الاربعاء إن البنك المركزي خصم حوالات بقيمة خمسة ترليونات لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز”.

وتوقع شمران ان تُطلق الرواتب قبل عيد الاضحى المبارك.

يُذكر ان البنك المركزي العراقي سبق ان خصم حوالات تزيد مبالغها عن أربعة ترليونات دينار لتأمين رواتب شهر حزيران المنصرف.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت في وقت سابق أن رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة وستصرف من دون تأخير.

وقال عضو اللجنة محمد الدراجي إن “اللجنة المالية بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية، مؤكدا اهمية تفعيل مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي”.

وبشأن الرواتب، أشار الدراجي إلى أن قانون الاقتراض أمن دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من دون تأخير. (النهاية)