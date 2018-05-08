المركزي يسمح للمصارف التي تقل راسمالها عن 250 مليار دينار العراقي بالمشاركة بمزاد العملة

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن السماح للمصارف التي تقل راسمالها عن 250 مليار دينار بالمشاركة بمزاد العملة.

وقال البنك في بيان له تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “حصلت الموافقة للمصارف التي يقل راسمالها عن 250 مليار دينار على الدخول الى نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لاغراض تعزيز ارصدتها في الخارج”.

واضاف البنك ان “المشاركة ستكون وفق الاليات والتعليمات المتبعة بهذا الخصوص وينفذ هذا القرار فورا”.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في 2013 استبعاد المصارف الخاصة التي يقل راسمالها عن 250 مليار دينار عن المشاركة في مزاده، مشيرا الى ان بعض قرارات الاستبعاد انية وليست دائمية.