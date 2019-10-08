المركزي للاحصاء: زيادة عدد المنشات الصناعية المتوسطة لسنة 2018

المستقلة /- اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، عن زيادة عدد المنشات الصناعية المتوسطة لسنة 2018، مبينا ان بغداد احتلت الاكبر بعدد تلك المنشآت من بين المحافظات الاخرى.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، ان “عدد المنشأت الصناعية المتوسطة لسنة 2018 ازدادت حيث بلغ عددها 198 منشاة مقارنة بسنة 2017 والبالغ عددها 182 منشاة وبنسبة زيادة مقدارها 8.85”.

واضاف ان “الزيادة جاءت بسبب شمول محافظتي الانبار ونينوى بعد استتباب الوضع الامني فيها وهذه الزيادة انعكست على معظم المؤشرات التي تتعلق بالانتاج والمستلزمات والقيمة المضافة وكذلك اعداد المشتغلين”.

واشار الى ان “محافظة بغداد جاءت باكبر عدد للمنشات الصناعية المتوسطة اذ بلغت 39 منشاة فيما كانت محافظة ذي قار الاقل عددا حيث بلغت منشاة واحدة لسنة 2018”.