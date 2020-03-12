المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار

(المستقلة)… اصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار.

وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه “بهدف تحريك عجلة الاقتصاد العراقي ودعم المشاريع الإنتاجية صدرت من هذا البنك تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون دينار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

واوضح البنك ان “أبرز ما تضمنته التعليمات أن تصبح مدة التمويل 10 سنوات كحدٍ أقصى، وأن لاتزيد مدة الإمهال عن 3 سنوات، فيما ستكون فائدة البنك المركزي 2% سنوياً متناقصة وتحسب من تاريخ نزول المبلغ في حساب المصرف”، مبينا ان “تسديدها سيكون ضمن القسط الشهري المستقطع من المصرف، أما فائدة المصرف “صاحب التمويل” فستكون 2% سنوياً كحدٍ أقصى”.

ووجه البنك في “تعليماته عدم السماح بتمويل المشروع الذي تم تمويله سابقاً من المبادرة ذاتها حيث يخضع تحديد مدة الإقراض والإمهال اعتماداً على دراسة الجدوى المقدّمة ورأي اللجنة المعنية بهذا النوع من التمويل”.

وشدد البنك على وجوب أن “تتضمن الدراسة الائتمانية للمصرف جميع العمولات الإدارية التي يستوفيها المصرف من الزبون والمدرجة في لائحة عمولات المصرف ابتداءً من تاريخ فتح الحساب ولغاية منح التمويل له مع الأخذ بالحسبان أن تكون لمرة واحدة طيلة مدة التمويل وللجنة الحق في تخفيض المبالغ منها”.