المركزي الأردني يعلن انخفاض السيولة الفائضة بواقع 88 مليون دينار

المستقلة / متابعة /- تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 88 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، يوم الخميس 30 أبريل الماضي 1.339 مليار دينار، مقابل 1.427 مليار دينار، يوم الأربعاء 29 أبريل الماضي، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأوضح المركزي في بيان تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.663 مليار دينار.

وتابع المركزي أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، يوم الأربعاء 29 أبريل الماضي.

والسيولة النقدية بالمركزي، تعني قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.