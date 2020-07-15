المرشدي : سكوت الجهات الرقابية على فساد شركات الاتصالات امر يثير الاستغراب

المستقلة … بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان سكوت الجهات الرقابية على فساد شركات الاتصالات امر يثير الاستغراب، لافتا الى ان هناك تعتيم على ملفات الاتصالات رغم سهولة فتحها ومحاسبتها.

وقال المرشدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “الكثير من الملفات موجودة حول فساد شركات الاتصالات، ومن السهل فتحها ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال التي بذمة تلك الشركات”.

واضاف ان “هناك تعتيم على ملفات شركات الاتصالات، وعدم الخوض بها، حيث ان من المستغرب عدم مناقشة الموضوع من قبل الجهات الرقابة ولجنة النزاهة والسلطة التنفيذية”.

وبين ان “الاموال التي بذمة شركات الاتصالات لاتعد ولاتحصى، وهناك صفقات واتفاقيات مشبوهة بهذا الشأن حيث ان جميع من فتح ملفات الاتصالات منذ 2014 والى يومنا هذا يثير ضجة حول فساد تلك الشركات لكن تلك الضجة تنتهي بعد اسبوع فقط من دون معرفة الاسباب”.