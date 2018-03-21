المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي لست دمية واشكر الرئيس السيسي علي المنافسة الشريفة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نفى المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، أن يكون ترشحه للرئاسة مجرد إضفاء لمسة من الديمقراطية على انتخابات الرئاسية المصرية. و تابع خلال مؤتمراً صحفياً عقده بمقر حزب الغد اليوم، ” لست دمية، أنا قائد في كل الأشياء، من يريد دمية يمكنه الحصول عليها من بين الـ104 أحزاب سياسية في البلاد، ولا يمكنه أن يجعل مني دمية والجميع في هذا البلد يعلم ذلك”.

كما وجه ” موسى “، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا ” أشكر السيد الرئيس، والمنافسة الشريفة معه في الانتخابات، فالمنافسة تعد مبدأ وكرامة نحترمها جميعا لمصلحة مصرنا الحبيبة”. و تابع فى بيان له أثناء المؤتمر ” أتوجه بالشكر لحزب الغد الذي وقف شامخا، وتحدى كل الصعاب التي واجهته خلال السنوات الماضية، ولقراره الشجاع بالدفع بي مرشحا للرئاسة”، مضيفاً ” قرار ترشحه يتحاكى به العالم كله، لأنه يمثل أهمية لعبور مصر لبر الأمان”.

واضاف ” أوجه الشكر للشعب المصري العظيم بمسلميه وأقباطه وأطيافه العمرية ورجال الأعمال الشرفاء، ولأعضاء الحزب، وللأحزاب السياسية وللإعلام ووزارة الداخلية وقيادتها التي قامت بتأمين الحملة الرئاسية، كما أتوجه بالشكر لوالدتي وزوجتي”. وأكد المرشح الرئاسي، خوضه منافسة شريفة مع الرئيس السيسي،و قال ” أنا فخور بدور حزب الغد في الانتخابات”، لافتا إلى أن هدفه الحصول على 51% من أصوات الناخبين في الداخل، قائلا” وحال عدم حصولي على تلك النسبة أسعى للحصول على عدد مناسب من الأصوات، وهدفنا أن تظهر الانتخابات بمظهر حضاري. و أوضح أن حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية جاء في حدود الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أن حجم الإنفاق لم يكن كإنفاق المرشح الآخر، الذي ينفق مؤيدوه في الدعاية.