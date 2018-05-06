المرشح الرئاسي الأسبق يرد علي الشائعات

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق أن مانشرته المواقع التابعه لجماعة الإخوان بشأن القبض عليه ماهى إلا شائعات روجت لها هذه الجماعة الإرهابية بعد خوضه الإنتخابات الرئاسية السابقة فى منافسة شريفة أمام الرئيس السيسى.

وأكد مصطفى فى بيان صحفى له أننا قدمنا برنامج انتخابى قوى وخوضنا معركة انتخابية محترمة أمام الرئيس السيسى ، كانت بمثابة صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب دعوات مقاطعة الإنتخابات الرئاسية.

كما أوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت إلى ترويج مثل هذه الشائعات الخبيثة ضدى بعد فشل كل مخططاتهم الإرهابية التى كانت تستهدف إفشال إجراء الإنتخابات الرئاسية وإسقاط الدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى إلى انه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد القائمين على هذه المواقع الإخوانية لمحاسبتهم طبقا للقانون ، وذلك بعد قيامهم بنشر أخبار كاذبة عنه.

هذا ومن المقرر ان يعلن أعضاء المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية تضامنهم مع المهندس موسى مصطفى موسى ضد شائعات الإخوان الكاذبة ، وذلك خلال إجتماعهم بمقر حزب الغد يوم الثلاثاء المقبل.

وكان قد أعلن التحالف السياسي المصري الذى يضم 40 حزبا سياسيا والقبائل العربية على مستوى الجمهورية تضامنهم مع موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة ضد الشائعات التى رددتها المواقع الإخوانية بشأن القبض عليه ، مؤكدين ان الهدف من هذه الشائعات تشويه صورة مصر والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم بنزاهتها.