المرجع الديني فاضل البديري يطالب بإغلاق الحدود مع إيران بسبب كورونا

(المستقلة) طالب المرجع الديني آية الله الشيخ فاضل البديري، الحكومة العراقية لإغلاق الحدود العراقية الإيرانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنع دخول الإيرانيين إلى العراق بعد إعلان طهران وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بعدة مدن منها.

وقال بيان لمكتب المرجع الديني، آية الله الشيخ فاضل البديري، حصلت «المستقلة» على نسخة منه، «بعد الإعلان الرسمي لإيران بتفشي فيروس كورونا القاتل في بعض مدنها، فأننا نطالب الحكومة العراقية بغلق الحدود مع ايران، وعدم السماح للإيرانيين بدخول العراق في الفترة الحالية».

وأكد البيان على ضرورة إخضاع الوافدين الإيرانيين للفحص الطبي الدقيق، مضيفا، «نحذر الحكومة العراقية من التساهل في مثل هذا الأمر الخطير الذي يهدد بلدنا بالوباء والدمار».

الجدير بالذكر أن وكالة مهر الإيرانية للأنباء أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة إيرانيين اثنين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض.