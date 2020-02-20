وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية لوكالة مهر للأنباء، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضاف: «توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي».