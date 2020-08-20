المرجع البحريني يدعو إلى إحياء عاشوراء بعيدًا عن التجاذبات السياسية

دعا المرجع البحريني الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى إحياء عاشوراء بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مشددًا على ضرورة أن يكون الإحياء خارج دائرة الضرر مع الالتزام بالشروط الوقائية.

وشدد آية الله قاسم في بيان له أمس على أن الدين لا يجوّز التسبب في نشر الوباء، مضيفًا لو أن السلطات سمحت بالمواكب الحسينية والتجمع المكثف مع ما يعنيه من احتمال انتشار الوباء، لما جاز الأخذ بهذا الإذن وإقامة المجالس والمواكب بهذه الصورة.

وأكد آية الله قاسم أن إحياء عاشوراء شعيرة جماعية وليست فردية، داعيًا العوائل لإقامة مجالس العزاء على أسطح المنازل في وقت معيّن من الليل لمدة نصف ساعة لإبقاء صورة مخففة من صور الإحياء الجماعي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مجددًا رفضه ومعارضته لاستغلال السلطات للظروف الصحية السيئة في التضييق على إقامة الشعائر.