المراصد الزلزالية : حدوث هزة أرضية في شمال شرق الموصل

” المستقلة ” .. قالت وزارة النقل، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت يوم امس عند الساعة (11:48:18) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في شمال شرق الموصل.

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان “قوة الهزة بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر وتبعد (37 ) كم شمال شرق مدينة الموصل ،مشيرة، تم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.

ودعا التقرير المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.