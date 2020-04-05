المدن الذكية تمهد الطريق لمستقبل ذكي

المستقلة/ اكتسبت الحركة “الذكية” زخمًا وأثارت ضجيجًا على مدى العقد الماضي ، ولكن على الرغم من كل هذه الضجة ، ما هي حتى المدينة الذكية؟ كانت العقيدة وراء تعريفها وأهدافها الفضفاضة بعيدة المنال إلى حد ما ، وبينما يدعي البعض أنها تعتمد على الرقمنة من جميع الجوانب الحضرية ، يرى البعض الآخر أن زيادة جمع البيانات الشخصية هي الطريقة الوحيدة لتحسين أنماط الحياة الحضرية. ربما يكون الفردوس الرقمي لشخص ما هو يوم القيامة الذي يعانيه شخص آخر. ما هو أبعد من مجرد تعريف هذه المدن ، ما هو الدور الذي يلعبه المصممون والباحثون في خلق هذا المشهد المستقبلي غير المحدد؟ كما عرفت شركة Corbusier ذات مرة المنزل كآلة للعيش ، فقد حان الوقت لإعادة تعريف كيفية التخلص من مبانينا الخارجية وتصبح الآلات الحقيقية للعمل التي كان من المفترض أن تكون عليها دائمًا.

إن ما يجعل المدينة الذكية ناجحة يتم تأسيسه من خلال إتقان الصلصة السرية التي تلتقط شريان الحياة للمكان ودمجه مع التكنولوجيا المؤثرة. هذا هو المكان الذي تلتقي فيه الأحياء الديناميكية التي وصفتها جين جاكوبز ذات مرة عند تقاطع الاستدامة ، وطريقة معيشة أكثر فعالية من حيث التكلفة. المدن الذكية ومُثلها لن تذهب إلى أي مكان ، وقد نراها تلعب في المستقبل في وقت أقرب مما نتوقع. قدّر تقرير صدر في 2018 أن سوق المدينة الذكية سينمو إلى 2.57 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. ما يأتي بعد ذلك بين الحين والآخر ، هو صقل تعريف المدينة الناجحة التي تساعد الباحثين والمهندسين المعماريين على إنشاء مراكز حضرية أكثر إنسانية. هل ستقلب هذه المدن النطاق نحو ديستوبيا أم ستميل نحو إنشاء المدينة الفاضلة التي تشتد الحاجة إليها بعد؟

على الرغم من أن القليل من المباني الذكية والمدن الذكية قد تم إدراكها ، إلا أن المباني التي تم انتقادها غالبًا ما تكون أقل من أهدافها الطموحة. ضع في اعتبارك دراسات الحالة الشائعة لسونغدو وكوريا الجنوبية ومدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة – مدينتان ذكيتان محددتان ذاتيًا يُنظر إليهما على أنهما شديد التركيز على التكنولوجيا ويفتقران إلى العديد من عوامل الخبرة البشرية. أنتجت النتيجة مدينتين وسعت على نطاق واسع البنية التحتية للإنترنت ذات النطاق العريض ومحو الأمية ، لكنها لم تحقق سوى نجاح ضئيل في جوانب أخرى لتحسين جودة الحياة الحضرية. تعد برشلونة واحدة من الأمثلة الأكثر نجاحًا على إيجاد توازن بين التكنولوجيا والإنسانية ، حيث تضع المدينة مستوى عالٍ مع استراتيجيتها Smart City 3.0. والفكرة هي التركيز على تمكين المواطنين ، بدلاً من طرق جمع البيانات المثيرة للجدل للغاية التي تعززها بعض البلديات الأخرى حول العالم.

فريق البحث في Gensler ، أكبر شركة معمارية وتصميم وتخطيط عالمية ، لديه أيضًا مصلحة في الترويج لهذه الأيديولوجيات ، ويشارك بشكل كبير في تطوير المبادئ التوجيهية لتصميم المدن الذكية. ينصب تركيزهم على تقدم التقنيات مع التركيز على تحسين المراكز الحضرية لأولئك الذين يعيشون فيها على نطاق الفرد. توصلت تحقيقات الفريق إلى العديد من الاستنتاجات حول العناصر اللازمة لدمج التكنولوجيا مع إدارة المدينة بطريقة تحترم حقوق الإنسان والطبيعة المدنية وجيب الجمهور.

في منشور نشرته الشركة مؤخرًا ، تحدث هانز نيوبرت ، القائد الإبداعي العالمي للتجارب الرقمية في Gensler عن هذا الموضوع بقوله: “تقنيات المدن الذكية لن تذهب إلى أي مكان قريبًا. إذا علمتنا التجارب المبكرة أي شيء ، فهذا يعني أنه يجب توجيه هذه التقنيات نحو الأغراض المحددة مسبقًا والضرورية ، وأن المواطن الحضري يتلقى فائدة ملموسة منها. وبعبارة أخرى ، يجب إضفاء الطابع الإنساني على المدن الذكية “. ويواصل وصف أربع استراتيجيات يمكن تنفيذها لضمان استفادة المدن الذكية من سكانها:

تقليل 15-30 دقيقة في اليوم في وقت التنقل من خلال تنفيذ مواقف السيارات الذكية وإشارات المرور الذكية

الحد من المرض بنسبة 8-15٪ من خلال زيادة قدرات التطبيب عن بعد وتوفير معلومات نوعية الهواء في الوقت الحقيقي

الحد من الجريمة بنسبة 30-40٪ من خلال رسم خرائط الجريمة في الوقت الحقيقي واستراتيجيات الشرطة التنبؤية

تقليل الانبعاثات بنسبة 10-15٪ مع أتمتة المباني وتسعير الكهرباء الديناميكي

ووفقًا لنيوبرت ، “عندما يتم عمل تقنيات المدينة الذكية بشكل صحيح ، فإنها يمكن أن توفر منصة لإجراء حوار ثنائي الاتجاه بين المواطن والمدينة ، والمهندسون المعماريون في وضع فريد لإثبات كيف يمكن أن يعمل هذا في الممارسة على نطاق محدود.” في هذا العصر ، بالنظر إلى أن غالبية سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية ، يجب على المهندسين المعماريين الرد على الدعوة والعمل على تطوير هذا النموذج للأجيال القادمة. ومع كل التكهنات والإثارة حول هذه المدن الذكية ، قد يأتي المستقبل في وقت أقرب مما نعتقد.