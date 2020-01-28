المخرج عمرو عرفة تعليقا على “صفقة القرن” : عنوان لفيلم هابط
المستقلة / منى شعلان/ أعرب المخرج المصري عمرو عرفة، عن إستيائه من بنود صفقة القرن، الذي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل.
وكتب عرفة، عبر حسابه على موقع تويتر: “صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء”.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة ، وسوف يتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية ،
بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي ، مما آثار غضب الفلسطينين وخرجوا فى مسيرات إحتجاجية.
#صفقه_القرن عنوان لفيلم هابط يصنف درامياً بالكوميديا السوداء .
— Amr arafa (@AArafa) January 28, 2020
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