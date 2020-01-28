المخرج عمرو عرفة تعليقا على “صفقة القرن” : عنوان لفيلم هابط

المستقلة / منى شعلان/ أعرب المخرج المصري عمرو عرفة، عن إستيائه من بنود صفقة القرن، الذي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل.

وكتب عرفة، عبر حسابه على موقع تويتر: “صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء”.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة ، وسوف يتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية ،

بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي ، مما آثار غضب الفلسطينين وخرجوا فى مسيرات إحتجاجية.