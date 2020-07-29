المختبر الاستشاري الطبي يباشر بأجراء فحص كورونا للراغبين بالسفر

(المستقلة)..باشر المختبر الاستشاري الطبي التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية بأجراء فحص كورونا المستجد للراغبين بالسفر والعاملين في الشركات الاجنبية ومؤسسات القطاع الخاص والعرب والاجانب وحسب تعليمات وزارة الصحة والبيئة .

وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي ان المختبر الاستشاري الطبي الذي يعمل حسب قانون دائرة العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 المعدل عن طريق الاستثمار باشر بأجراء فحص كورونا المستجد للراغبين بالسفر الى خارج العراق والعاملين في الشركات الاجنبية ومؤسسات القطاع الخاص والعرب والأجانب وبناء على تعليمات وزارة الصحة والبيئة .

وذكر انه على المسافر الراغب باجراء الفحص اتباع عدد من التعليمات لضمان حصول نتيجته في وقتها المحدد دون تأخير ومنها الاتصال لحجز موعد اجراء الفحص واحضار جواز سفره وتذكرة الطيران ونسخة واضحة وملونة عنهما في يوم اخذ المسحة وتصدر نتيجة الفحص خلال 48 الى 72 ساعة من اجراء المسحة .

واضاف يستقبل المختبر الراغبين بالفحص يوميا في موقعه الكائن في بغداد القادسية – الشارع المجاور لمستشفى اليرموك – مقابل مدخل باب الطوارئ من الساعة التاسعة صباحا الى الثامنة مساء عدا يوم الجمعة عطلة المختبر .