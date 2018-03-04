المحمداوي يطالب بالتصويت على قانون شركة النفط الوطنية

(المستقلة).. طالب النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي الإسراع بالتصويت على قانون شركة النفط الوطنية.

واكد المحمداوي أهمية هذا القانون، واصفا اياه بأنه “يمثل الاستثمار الافضل للثروة الوطنية من النفط والغاز وتأهيل قطاعات الانتاج وتطوير الحقول والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها لضمان اعلى للعوائد المالية ويحقق نفعاً اقتصادياً للشعب العراقي”.

وقال هناك مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون المدرج على جدول اعمال مجلس النواب اليوم منها ما يخص المادة (4) اولا التي نصت : على ان يرأس الشركة الوطنية موظف بدرجة وزير، مقترحا تعديل ذلك الى وكيل وزير كما في اصل القانون وليس بدرجة وزير وذلك لتقليل الدرجات الخاصة..والتي يجب ان يكون توجهاً عاماً في السياسية الادارية للبلد

كما اشار الى ان مشروع القانون وزع الواردات المالية للشركة الوطنية على اقسام منها 90% حصة لخزينة الدولة الاتحادية ووزع الباقي الى اقسام منها (صندوق المواطن)، مبينا انه حدد نسبة توزع على جميع المواطنين المقيمين في العراق ولم يحدد نسبة معينة من الواردات، واقترح ان تكون النسبة 5% من الارباح توزع على المواطنين على شكل اسهم متساوية القيمة.

كما اقترح المحمداوي تعديل المادة (1) الفقرة اولا لتكون كالتالي : (ويكون مركز الشركة الرئيسي في البصرة و لها ان تفتح مركزا اداريا في العاصة بغداد)

وأكد ضرورة ان يشترط القانون موافقة مجلس النواب “لا سيما وان للعراق تجربة سيئة مع جولات التراخيص النفطية التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وقتئذ دون اخذ ممثلي الشعب لذلك نقترح تغيير المادة او إلغائها”..

واعرب عن رفض اشارة مشروع القانون الى تخويل رئيس مجلس ادارة الشركة بعض مهامه الى رئيسه, عادا ذلك “يتيح ويفتح مجالاً لهيمنة رئيس مجلس الادارة فضلاً عن انه سيفتح باباً للتلاعب بالمال العام بعيداً على الرقابة”.