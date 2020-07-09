المحمداوي يدعو الكاظمي لإلغاء لجنة الصحة والسلامة و تشكل لجنة خبراء الأوبئة

المستقلة .. دعا عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، رئيس مجلس الوزراء لإلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا.

وقال المحمداوي في بيان تلقته المستقلة , إن ” قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة”.

واضاف ان “المعالجات تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية “.

وتابع” ندعو رئيس الوزراء لإلغاء هذه اللجنة فورا لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء فإن القرارات الأخيرة والتي منها إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، كانت كاشفة عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين”.