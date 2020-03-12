المحلاوي يوضح تصريحه السابق بشأن حركات الاسلام السياسي

(المستقلة).. أكد النائب عن تحالف القوى العراقي عادل خميس المحلاوي أن ما قصده في التصريح الذي صدر يوم امس كان يقصد به “حركات الاسلام السياسي بصورة عامة في العراق وليس الاسلام السياسي الشيعي فقط”.

وقال المحلاوي في تصريح لـ(المستقلة) اليوم الخميس أنه كان يهدف بتصريحه السابق ” التنبيه لأخطاء المرحلة الماضية في ادارة الدولة، من اجل المعالجة وبما يصب في المصلحة العليا للبلد”.

واضاف “الكل يعلم بأنني لم اتبن يوما خطابا طائفيا او عنصريا”.

وشدد على أن ما صرح به يمثل رأيه الشخصي و”لايمثل رأي التحالف الذي انتمي اليه ( تحالف القوى العراقية)”.