المحكمة الاتحادية يؤكد شرعية انتخابات الأولمبية ويرد دعوى وزارة الشباب

(المستقلة) … ردت محكمة بداءة الكرادة، الاثنين، الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والتي اقيمت في السادس عشر من شباط الماضي، حيث اعتبرت المحكمة ان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية “شرعية وقانونية”.

وقال مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية نعيم البدري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “وزارة الشباب والرياضة سبق وأن أقامت دعوى قضائية ضد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية”، مبيناً أن “القضاء العراقي العادل أكد على شرعية الانتخابات وسلامة إجراءات إقامتها”.

وأضاف، أن “نص القرار القضائي أكد على أن اعتبار اللجنة الاولمبية من (الكيانات المنحلة) لا ينصرف إلى اللجنة الحالية بل إلى اللجنة السابقة التي كانت تدار من قبل النظام السابق، وحيث أن المادة 130 من دستور جمهورية العراق قد نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل وفق احكام هذا الدستور) وبالتالي يعد قانون اللجنة الأولمبية رقم 20 لسنة 1986 نافذاً، وبين القرار القضائي أن انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لم تكن الأولى منذ إصدار قرار بريمر 2003”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية سبق وأن ردت الدعوى القضائية التي أقامها عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية إضافة إلى وظيفتهم ضد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ودخول وزارة الشباب والرياضة العراقية فيها “كشخص ثالث” حسب التعبير القضائية المتعارف.