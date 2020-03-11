المحكمة الاتحادية تقدم اعتذارها لمجلس القضاء بسبب “تصرفات غير مسؤولة”

(المستقلة)… قدمت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، “اعتذارها” إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب “تصرفات شخصية غير مسؤولة” من بعض موظفي المحكمة.

وقالت المحكمة في بيانلها تلقته(المستقلة) اليوم إنها “تود أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وإلى شهداء العراق ورموزه الدينية”.

وأضافت “نؤكد أن هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا”. (النهاية)