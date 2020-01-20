المحكمة الاتحادية تقبل دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية برهم صالح

المستقلة … المحكمة الاتحادية العليا تقبل الدعوى المقدمة من الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح .

اقام الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح , صباح اليوم الاثنين امام المحكمة الاتحادية العليا على خلفية انتهاكه وخرقه للدستور وفشله في تكليف رئيس وزراء اخر بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المواد ( 76/اولا ) و ( 81 ) و (61/د ) .

و قال أحد أعضاء الملتقى ل(المستقلة) ان هذه الخطوة تعد اولى الخطوات التصعيدية ضمن الاطر القانونية السلمية التي يعتمدها الملتقى في دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وفاء لدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في معركة الاصلاح الكبرى بعد انتصاره في معركته الاولى ضد عصابات داعش وحواضنهم .