الاتحادية ترد دعوى وزير النقل بشأن إلغاء استجوابه داخل البرلمان

(المستقلة) … ردت المحكمة الاتحادية العليا،دعوى اقامها وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بشأن طلب الغاء استجوابه في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى وزير النقل/ اضافة لوظيفته التي اقامها على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك أن “المدعي طلب الحكم بالغاء الاستجواب الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 14/ 5/ 2017″، مشيرا الى ان “المحكمة ردت الدعوى بعد أن تحققت من توفر شكلية الاستجواب المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور ومطابقتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأكدت في حكمها أن تقييم الوقائع من الناحية الموضوعية يختص بتقديرها مجلس النواب”. (النهاية)