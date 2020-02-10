المحكمة الاتحادية تتلقى 24 دعوى دستورية

(المستقلة)..كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن تلقيها 24 دعوى دستورية منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أن قسماً منها يتعلق بطعون على اجراءات صادرة من السلطات الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا سجلت منذ بداية العام الحالي 24 دعوى دستورية”.

وأضاف الساموك، أن “تلك الدعوى في مرحلة التبليغات وسيتم النظر فيها بجلسات علنية متاحة للكافة”، موضحاً ان “الاحكام ستصدر بصددها وفق الدستور والقوانين ذات العلاقة”.

ونوه، إلى أن “الدعاوى التي تلقتها المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بطعون وردت على تشريعات أو اجراءات متخذة من السلطات الاتحادية”.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أعلنت أمس عن حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.