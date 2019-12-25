المحكمة الاتحادية تؤكد على تصديها لكل خرق يمس حقوق المكونات

(المستقلة)… شددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء على تصديها لكل خرق يمس حقوق المكونات، منوهة إلى ترسيخها الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم باحر التهاني والتبريكات إلى ابناء المكون المسيحي بمناسبة اعياد الميلاد المجيد”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة تجدد تأكيدها التصدي لكل خرق دستوري من شأنه المساس بحقوق المكونات العراقية”.

وأشار الساموك، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن اصدرت العديد من الاحكام بهذا الصدد، واسهمت في ترسيخ الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية لأبناء المكونات وفق احكام الدستور ومبادئ حقوق الانسان”. (النهاية)