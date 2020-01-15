المحكمة الاتحادية العليا توضح تأثير احكامها في قطاع التربية والتعليم

المستقلة ..أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عن اصدارها احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى انها ردت طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “المستقلة”نسخه منه اليوم الاربعاء ، إن “قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة اصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للاغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم”.

وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب الغاء تخصيص اراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه”.

ولفت الساموك، إلى أن “المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشان المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني”.