المحكمة الاتحادية العليا تطلق أرشيف الوقائع العراقية “الكترونياً”

(المستقلة)..أطلقت المحكمة الاتحادية العليا أرشيف الوقائع العراقية، منوهة إلى تضمنيه عنوانين التشريعات العراقية الصادرة منذ عام 2003.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا وضمن جهودها في المعلومات الدستورية والقانونية، أطلقت اليوم أرشيف الوقائع العراقية من خلال توفير الخدمات الالكترونية التي تتيح للمتصفح الحصول عليها”.

وأضاف الساموك، أن “الأرشيف الذي يوجد ضمن البوابات الالكترونية للمحكمة الاتحادية العليا (www.iraqfsc.iq)، يتضمن عنوانين التشريعات الصادرة منذ عام 2003”.

وأشار، إلى أن “البوابة الجديدة أضيفت إلى مجموعة الخدمات التي يوفرها الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا، ومن بينها المجموعة الكاملة لأحكام وقرارات المحكمة مع مبادئها الدستورية والقانونية”.