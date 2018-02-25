المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الأثر الزمني لأحكامها

(المستقلة)… أكدت المحكمة الاتحادية العليا الأحد أن الأحكام الصادرة عنها نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص تلك الأحكام على موعد اخر.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الاثر الزمني لاحكامها”.

وأضاف أن “المحكمة أكدت في حكمها بالعدد (28/ اتحادية/ 2018)، أن الأحكام والقرارات الصادرة عنها تكون نافذة من تاريخ صدورها، ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريان نفاذها من تاريح محدد، وفي واقعة محددة”.(النهاية)