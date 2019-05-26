المحافظات العراقية التي اعلنت عطلة الرسمي يوم غد الاثنين

(المستقلة) … اعلنت عددا من المحافظات، عن تعطيل الدزوام الرسمي فيها يوم غد الاثنين الموافق الـ27 من ايار الحالي.

واعلن مجلس البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

كما اعلن عضو مجلس ميسان محمد مجيد ان “مجلس المحافظة قرر اليوم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غد الاثنين، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام”.

فيما اعلن مجلس ذي قار عن “تعطيل الدوام الرسمي يوم غد ايضا لذات السبب”.

وفي كربلاء، اعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين للسبب ذاته ايضا.

كما اعلنت محافظة النجف، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.