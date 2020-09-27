المجمع الفقهي يقدم 6 مرشحين لشغل منصب رئيس الوقف السني

المستقلة / – افاد مصدر مطلع ، ان المجمع الفقهي قدمّ اسماء ستة مرشحين الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لاختيار احدهم لشغل منصب رئيس ديوان الوقف السني في العراق.

والمجمع الفقهي لأهل السنة في العراق ومقره العاصمة بغداد الجهة المسؤولة عن تقديم مرشحين لتولي رئاسة الديون

وبحسب المصدر فإن المجمع رشح الاسماء الاتية: عامر الجنابي، نوري الدليمي، زياد الصميدعي، ادريس الجحيشي، النائب يحيى المحمدي، النائب خالد المفرجي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد كلّف مطلع العام الحالي سعد حميد كمبش “بتسيير شؤون ديوان الوقف السني ويخول الصلاحيات الادارية والمالية كافة لحين ترشيح من يديرها بالاصالة بعد انتهاء مدة تصريف الامور اليومية”.

وجاء تكليف كمبش بدلا من عبد اللطيف الهميم الذي شغل المنصب لمدة خمسة اعوام