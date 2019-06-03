المجمع الفقهي يعلن الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك 03/06/2019 مقالات مشابهة هلال شوال يقسم الدول الإسلامية بين الثلاثاء والأربعاء 03/06/2019 بيام عزيزي يسجل آلبوم “محمد رسول الله” بأربع لغات 03/06/2019 “فوضى”.. مسلسل اسرائيلي عن ملاحقات اشباب المقاومة في فلسطين 03/06/2019 (المستقلة).. اعلن المجمع الفقهي العراقي من جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام ١٤٤٠ – ٢٠١٩. وعليه، فإن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2019-06-03 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest