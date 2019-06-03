المجمع الفقهي يعلن الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك

(المستقلة).. اعلن المجمع الفقهي العراقي من جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام ١٤٤٠ – ٢٠١٩.

وعليه، فإن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك