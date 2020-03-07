المثنى تغلق مزاراتها الدينية وتحدد سيطرة واحدة للدخول اليها

( المستقلة ) ….. قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، غلق المزارات الدينية لمدة محدودة، فيما حددت سيطرة واحدة للدخول إليها، كإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) ، أن “خلية الأزمة في المثنى قررت غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً”.

وأضافت أن “خلية الأزمة في المثنى قررت حصر دخول الوافدين إلى المحافظة من سيطرة الوركاء والخروج من عدة منافذ”.

يشار إلى أن محافظة المثنى لم تسجل حتى الآن أية إصابة فيروس كورونا، إلى جانب محافظات البصرة ودهوك وصلاح الدين والأنبار والقادسية وذي قار.

يشار الى أن وزارة الصحة العراقية اعلنت، أمس الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق؛ خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا امس.( النهاية)