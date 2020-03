المتطوعة الاولى لاختبار لقاح كورونا تتحدث عن التجربة

(المستقلة)..عقب فحص العشرات، تم اختيار جينفر هالر، مديرة العمليات في شركة تكنولوجية صغيرة، وصاحبة الـ43 عاما، لتكون أول من يختبر لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت هالر لوكالة “أسوشتيد برس” الأمريكية: “جميعنا نشعر بالعجز، هذه فرصة رائعة أستطيع استخدامها لفعل شيء ما”.

وعقب تلقيها الجرعة، غادرت هالر غرفة الفحص بابتسامة كبيرة على وجهها.

وأكدت هالر أنها سوف تخضع لفحص طبي يومي، من قياس درجة الحرارة والتحدث مع الأطباء والمسؤولين إذا طرأت أي آثار جانبية، حتى تتلقى الجرعة الأخرى بعد أربع أسابيع.

وأشارت إلى أنها مستعدة لكل شيء، ولا تشعر بالخوف من حدوث أي مضاعفات أو آثار جانبية، رغم أن اللقاح لم يختبر من قبل على الإنسان.

وتأتي الاختبارات وسط توتر بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية تبادل الاتهامات بشن حملات لتشويه السمعة بعدما تحولت جائحة كورونا إلى موضوع خلافي جديد بين القوتين العظميين.

وجاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو أبلغ في محادثة هاتفية مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، اعتراضه على استخدام بكين قنوات رسمية لـ”إلقاء اللوم في ما يتعلق بكورونا على أمريكا”، مؤكدا أن “الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحّد كل الأمم جهودها من أجل التصدي لهذا التهديد المشترك”.

يذكر أن واشنطن استدعت السفير الصيني، يوم الجمعة الماضي، للإعراب عن احتجاجها على ترويج بكين لنظرية مؤامرة تشير إلى وقوف الولايات المتحدة وراء ظهور الفيروس، لقيت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

"I'm up for it!"

Jennifer Haller, the first COVID-19 vaccine volunteer, tells @AriMelber she is ready for the "unknown" and potential risks with the coronavirus vaccine. https://t.co/ktwh890ogn pic.twitter.com/v0hlVxQlFW

— The Beat with Ari Melber on MSNBC (@TheBeatWithAri) March 16, 2020