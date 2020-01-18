المتحف المصري يستقبل ملوك مصر العظام

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة من 356 قط اثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ امون و 11 قطعة سيتم عرضها علي الدرج العظيم.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير مؤكدا على ان عمليه النقل تمت وسط إجراءات امنية من قبل شرطة السياحة و الاثار و شرطة النجدة.

و أوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الاثرية ان من اهم هذه القطع تمثالي للاله بتاح يتراوح اوزانهما ما بين 5 و 6 طن اللذان سوف يتم عرضهما على الدرج العظيم ضمن مجموعة اخرى متميزه من التماثيل الملكية، منها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثالث و تمثال من الجرانيت الأسود للملك تحتمس الثالث بالإضافة الى ناوس للملك نختانبو وصندوق من الكوارتزيت لحفظ الأواني الكانوبية من مجموعة الملك تحتمس الثالث.

وأضاف د. عباس ان هذه المجموعة تم اختيارها بعناية شديدة لتتلائم مع سيناريو العرض المتحفى الخاص بالدرج العظيم والذي يتضمن ويتناول موضوعات عديدة

و قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير ان فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل مشيرا الي ان عملية النقل تمت علي فترتين صباحية و مسائية و ان المجموعة التي تمً نقلها من كنوز الملك توت عنخ امون تتكون من قطع متميزه من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الاحجار الكريمة والتي سوف تخضع لاعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الاثار العضوية لمدة حوالي اربعة اشهر . اما القطع الثقيلة فتمت عملية نقل البعض منها عن طريق شركة المقاولون العرب تحت الإشراف الكامل من المتخصصين بالمتحف المصري الكبير ومتحف التحرير حيث تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم حيث وصل عدد الاثار التي تم نقلها علي الدرج حتى الان هو ٧٠ قطعة اثرية من اجمالي 87 قطعة من المقرر عرضها عليه وجاري نقل باقي القطع تباعا