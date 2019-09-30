المتحف المصري الكبير يستقبل ٣٣١ قطعة اثرية بعد ترميمها

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: المتحف المصري الكبير يستقبل 331 قطعة آثرية من المتحف المصري بالتحرير ومركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصرى الكبير 331 قطع آثرية منها 42 قطعة خاصه بالملك توت عنخ امون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير و 27 قطعة من اخشاب مركب الملك خوفو الثانية الموجوده بمعمل الترميم الخاص بها و الموجود بالقرب من موقع العمل بمنطقة اثار الهرم

و أوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الاثرية بالمتحف المصري الكبير ان القطع الاثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ امون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج و نبات البردي و صومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب التي مازالت محفوظة في حالة جيده من الحفظ بالاضافة الى مجموعة من اواني الطعام وجعبة للسهام كان يستخدمها الملك توت عنخ امون في رحلات الصيد و تمثال للاله سرابيس ، الاله الرسمي للاسكندرية القديمة الذي انتشرت عبادته في العصر اليوناني الروماني وتمثال اخر في وضع الوقوف ويقدم ناووس يحتوي على المعبود حربوقراط ويحتوي علي الطفل وحورس

و قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير ان القطع الخاصة بمركب خوفو الثانية هي قطع كبيرة الحجم تم نقلها ضمن مشروع المصري الياباني المشترك لاستخراج وترميم مركب خوفو الثانية وبذلك يصل عدد القطع الاثرية التي تم نقلها من المركب الى مركز ترميم المركب بموقع العمل حتى الان 892 قطع خشبية وقام فريق العمل باعمال التوثيق ثلاثي الابعاد والتسجيل لجميع القطع وكذلك اعمال الترميم لها قبل عملية النقل واضاف زيدان ان جميع العاملين بالمتحف الكبير من الاثريين و المرممين والأمن يسابقون الزمن و العمل بالليل والنهار في اعمال نقل الاثار وكذلك اعمال الترميم قبل افتتاخ المتحف المصري الكبير نهايه ٢٠٢٠ حيث نجح فريق العمل بالمتحف الكبير حتي الان من في نقل ٤٩.٧٧٩ قطعة اثرية