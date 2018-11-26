المتحدث باسم الرئيس: نعضّد الدعوة لمكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل

(المستقلة).. أكد المتحدث بأسم رئيس الجمهورية دعم الحملة التي انطلقت اليوم تحت شعار( من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل) وتستمر حتى العاشر من كانون الاول.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، أن الحملة التي تنطلق بمبادرة من ناشطين ومدونين تسعى لترصين مبدأ احترام حقوق المرأة وضرورة سيادة قيم العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

وأوضح أن العراق ولكونه ما زال ليس بعيداً عن ظاهرة العنف الذي يمارس ضد المرأة، فإن الحملة تهدف في جانب منها إلى الوصول إلى برنامج اجتماعي شامل ومحكم، والعمل من أجل خطةً مشتركة بين المؤسسات المعنية التابعة للحكومة والمنظمات غير الحكومية على مستوى البلاد وذلك للسعي معاً من أجل استئصال العنف ضد النساء،

واشار إلى “أن هذه الحملة الوطنية المواكبة لانتصارنا ولسعينا لدحر الإرهاب والعنف نهائياً، تدعو إلى أن نأخذها بعين الاعتبار والأهمية لكي تتمتع امهاتنا و اخواتنا بكافة حقوقهن القانونية و الدستورية”.

وفيما أكد دعم مثل هذه المبادرات، في هذا المجال وفي سواه، دعا الفيلي من أجل العمل معاً بما يعضد هذا الدور الاجتماعي الناشط لصالح هذه القضية وثيقة الصلة بالسلم والعدل المجتمعيين، وبما يجعل العراق نموذجاً حياً لمناهضة العنف و مكافحة التميز و التهميش و عدم المساواة بمختلف أشكاله.