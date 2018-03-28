المتحدثة باسم الخارجية الامريكية: داعش لايزال يشكل تهديدا خطيرا في العراق

(المستقلة).. قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت “أنّ داعش لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، ليس فقط في سوريا، بل في العراق أيضاً”.

واضافت نويرت في معرض ردها على اسئلة الصحفيين “تحدثنا عن ذلك منذ وقت طويل. نواصل التعاون مع قوات الأمن العراقية لمحاولة اجتثاث هؤلاء الإرهابيين، ووضع حدّ لهم، ولكن سيبقى ذلك يطرح مشكلة ونحن نواصل مراقبة ذلك عن كثب”.

بشأن التنسيق بين قوات الأمن العراقية والبيشمركة قالت نويرت “لا أعرف الإجابة على هذا السؤال .. ولكن بصورة عامة، نشعر دائماً أنه إذا كان بإمكان البيشمركة والقوات العراقية… والحكومة العراقية العمل معاً بشكل أوثق، سيكون ذلك لصالح المواطنين العراقيين بشكل عام.”