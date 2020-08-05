المبعوث الأميركي لـ ايران : الكاظمي تصدى لكتائب حزب الله بشكل مبكر

اكد المبعوث الأميركي إلى الملف الإيراني برايان هوك، الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي تصدى لكتائب حزب الله بشكل مبكر.

حديث هوك جاء في كلمة، اكد فيها ايضاً، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني خطط لهجوم ضد مصالح أميركا فقرر ترامب ضربه. كما أن التقارير توثق ضعف وكلاء إيران نتيجة حملة الضغط القصوى.

وأضاف أن إيران اختارت مقاومة دعوات الحوار، طالما سُمح لها أن تكون ثرية فالسؤال مشروع عن السلاح النووي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بالملف الإيراني، “وضعنا الأدوات الضرورية فيما يتعلق بالضغوط على إيران للحصول على ما نريده، ترامب أوضح بجلاء أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، كما هناك مباحثات تجري حاليا بشأن حظر الأسلحة على إيران”.