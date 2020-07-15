المباشرة بنصب محطة كهرباء متنقلة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..باشرت كوادر مديرية شبكات الجنوب الشرقي لكهرباء ميسان، اليوم الأربعاء، عملها بنصب المحطة المتنقلة 45 mva فور وصولها الى المحافظة

وقالت الدائرة في بيان باشرت كوادرنا ومنذ ساعات الصباح الاولى من اجل نصب المحولة، بعد ان تم استقبال أجزاء المحطة، والعمل على الفور بأعمال النصب والربط .

وأوضح البيان ان المحطة ستدخل الخدمة في غضون ثلاثة ايام ،مبيناَ بانها تجهز مغذي محطة التجارية 33/11 KV ، وتخدم منطقة المحمودية وشارع التربية والصابونجبة والسرية والسراي والسوق الكبير واليرموك وحي الحسين وجزء من عواشة .

ولفت البيان الى ان المحافظ وجه بإرسال (٤) لودرات إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لغرض نقل معدات محطتي الرسالة ونهاوند .