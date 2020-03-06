المباشرة بتعقيم وتعفير مخيم الكرامة للنازحين بتكريت

(المستقلة)..باشرت فرق متخصصة بعملية تعفير وتعقيم مخيمات النازحين في محافظة صلاح الدين بدءا بمخيم الكرامة في تكريت والتجمعات العشوائية التي يسكنها النازحون في قضاء سامراء بهدف الوقاية من مخاطر فيروس كورونا، وذلك بإشراف فرع وزارة الهجرة والمهجرين بمحافظة صلاح الدين وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المحافظة .

واوضح مسؤول فرع الوزارة في صلاح الدين وسامراء خالد محجوب ان الحملة التي انطلقت بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني تأتي ضمن اجراءات الوزارة للمساهمة في الحد من مخاطر فيروس كورونا وتنفيذاً لتعليمات خلية الأزمة في وزارة الهجرة.

واشار الى ان” الحملة شملت تطهير خيم العوائل النازحة والتعفير للجدران الخارجية والقاعات والحدائق والشوارع في المخيم فضلا عن الكرفانات المدرسية والملحقات الثانوية في المخيم والتجمعات العشوائية التي تقطنها العائلات النازحة في قضاء سامراء بهدف الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا .

ولفت محجوب الى ان الوزارة ساعية باستمرار لتوفير جميع المستلزمات الضرورية للوقاية من مخاطر فيروس (كورونا) المستجد بالرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة .