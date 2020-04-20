المباشرة بتسويق محصول الحنطة في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن المباشرة بتسويق محصول الحنطة للموسم الحالي بمعدلات تقريبة قد تصل الى 240 الف طن .

وقال محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة اوعزت الى دوائر التجارة بفتح جميع مراكز التسويق بعد المباشرة بحصد محصول الحنطة لاستقبال كميات الحبوب ، وتسهيل اجراءات استلام الحنطة المسوقة من الفلاحين ، وتوفير مساحات خزنية اضافية “.

ولفت الى ان ” وزارة التجارة ستضمن تسليم مبالغ الفلاحين من التسويق بصورة مباشرة ، وعدم تاخيرها دعما للجهود التي بذلوها في تنفيذ الخطة الزراعية “.

واشار الى ان ” ادارة المحافظة مستمرة في متابعة اجراءات الدوائر المعنية ، وتوفير اماكن استراحة للمسوقين ضمن اليات عمل تساعد بسرعة عملية استلام المحصول “.

وتابع ان ” كميات الحنطة المتوقع تسويقها تضمن توفير مادة الطحين الموزعة في البطاقة التموينية دون الحاجة الى المناقلة من المحافظات “.