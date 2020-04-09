المباشرة باعمال نصب مستشفى متنقل في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، الخميس ، عن المباشرة باعمال تهيئة الارض لنصب مستشفى متنقل سعة 50 سريرا في المدينة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا .

وقال قائممقام القضاء حسين فرج الحسناوي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المستشفى سينصب في مدخل القضاء على مساحة ارض تصل الى 40-120 م ، ماخوذة من موقع مستشفى سوق الشيوخ العام ضمن التصميم الاساسي ، بنصب 15 خيمة باحجام مختلفة “.

واشار الى ان ” المستشفى تبرعت به كتائب حزب الله وتكفلت بتجهيزه بالمستلزمات الاساسية والضرورية والمواد الطبية “.

ولفت الى ” استحصال الموافقات الرسمية لنصب المستشفى وايصال الخدمات له ، وان الاسبوع المقبل سيشهد نصبه بعد الانتهاء من اعمال تعديل الارضية وفرشها بالحصى الخابط “.