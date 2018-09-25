المانيا توفد مبعوثا الى العراق لبحث أنشاء مشاريع استثمارية

(المستقلة)/ منى محمد زيارة/..عقدت في مقاطعة فادن فورتمبيرغ الالمانية اجتماع القمة الـــ 72 بحضور ممثلي الاتحاد الاوربي ورئيس البرلمان الالماني فولفغانغ شويبله وعدد كبير من الوزراء في الحكومة والذي استمر يومين.

وقال عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم ومفوض الاندماج مصطفى العمار ان الاجتماع خرج بعدة قرارات مهمة كان ابرزها منع النقاب في المانيا وأبعاد المجرمين الذين لهم سوابق على الاراضي الالمانية إضافة الى قرارات اخرى تخص القطاع الصحي والتعليمي .

وأضاف العمار ان الهدف من هذه القرارات هو لضمان الامن وحماية البلاد والمواطنين من التطرف والارهاب فنحن لا نريد ان يقتل الأبرياء بأسم عقيدة او دين ويجب علينا الان رمي الارهابيين والمتطرفين في سلة المهملات.

وعلى الصعيد نفسه اوضح العمار ان الحكومة الالمانية أوفدت رئيس التحالف الاوربي وممثل الحزبين ال cdu و csu توماس بارايس الى العراق للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لوضع خطط مشتركة لانشاء مشاريع استثمارية مشيرا الى لقاءه مع بارايس قبيل سفره الى العراق ودعمه لانشاء مثل هكذا مشاريع مثمرة للنهوض بواقع البنى التحتية وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة اضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتطرق العمار في ختام تصريحه الى موضوع ترشيحه للانتخابات البرلمانية القادمة ( البوندستاغ) ودعمه من قبل رئيس البرلمان الالماني فولفغانغ شويبله كأول الماني من اصول عربية عراقية يتم ترشيحه للبرلمان .