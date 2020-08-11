المانيا تقدم تمويلا إضافيا لدعم الاسر النازحة والعائدة في العراق

(المستقلة)..رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساهمة السخية البالغة 8 ملايين يورو والمقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لحماية ودعم النازحين والعائدين في العراق. ليصل المبلغ الإجمالي الذي ساهمت به ألمانيا منذ عام 2014 أكثر من 185 مليون يورو.

وقالت المفوضية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “في ظل الوضع الحالي ، وبعد سنوات من الصراع ، لا يزال الآلاف من العائلات النازحة الضعيفة في جميع أنحاء العراق بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأشارت الى وجود ما يقرب من 1.4 مليون نازح و 4.7 مليون عائد و 286000 لاجئ وطالب لجوء ، ما يبقي الاحتياجات “هائلة” وتظل المساعدة المستمرة “امرا ضروريا لمواصلة و ضمان التعافي بصورته المستقرة والسلمية”.

ونوهت الى ان “أكثر من ذلك يحصل خلال الأزمة الصحية الحالية لـجائحة كورونا والتي أدت إلى تفاقم مخاطر الحماية التي تواجهها العائلات النازحة الضعيفة والتي أعاقت بشكل كبير امكانية وصولها إلى السلع والخدمات الأساسية”.

وأوضحت المفوضية في بيانها ان التبرع الألماني “السخي” والذي جاء في “الوقت المناسب” سيساهم في ضمان توفير المساعدة الملحة والمنقذة لحياة النازحين والعائدين في جميع أنحاء العراق ، بما في ذلك توفير خدمات الحماية وتقديم المساعدة النقدية وحماية الطفل والوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين ان العوائل النازحة والعائدة ستستفيد من الدعم المتزايد للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الصعبة وستسهم هذه المساعدة بشكل أكبر في خلق ظروف ملائمة للنازحين والعائدين الضعفاء من اجل اعادة بناء حياتهم بكرامة وبطريقة مستدامة.

كما أكد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في بغداد ، بيتر فيلتن ، أن “ألمانيا تواصل دعمها للعمل الإنساني المهم الذي تقوم به المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق”. مشيرا الى انه “بوجود جائحة كورونا أصبحت الحياة التي يواجهها النازحين الضعفاء أكثر صعوبة. نحن على ثقة بأن المفوضية ستتمكن من خلال هذا الدعم المقدم من جمهورية ألمانيا الاتحادية من توفيرمساهمة كبيرة وملحة تسهم في تحسين حياة النازحين”.

وستتمكن المفوضية من خلال هذا التعاون الطويل والمستمر مع ألمانيا من مواصلة توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لآلاف العائلات النازحة الضعيفة في العراق. حيث تُظهر هذه المساهمة التزام ألمانيا المتين تجاه تلبية احتياجات النازحين في العراق هذا البلد الذي يسعى الى العمل والمضي تجاه تحقيق الاستقرار والتعافي.

وقالت السيدة فيليبا كاندلر ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإنابة في العراق “بينما تحسن الوضع في العراق خلال السنوات الماضية ومع تقدم البلد نحو مرحلة جديدة بعد انتهاء الصراع يتوجب علينا مواصلة دعم الشعب العراقي في جهوده الرامية الى تحقيق الانتعاش والمصالحة الوطنية”.

واضافة قائلة ” ستعمل هذه المساهمة السخية والمرنة على تمكيننا من تقديم الاستجابة والتعاطف مع السكان الأكثر ضعفا فمع توفر الدعم المستمر سنتمكن من الوقوف مع جميع المتضررين من النزوح في العراق حتى يتم تحقيق التعافي الكامل”.